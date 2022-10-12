Терюшков об уходе Юрана из «Химок»: Для меня большой вопрос, зачем убирать тренера, который ведет клуб к победам

Бывший член попечительского совета «Химок»рассказал, почему решил покинуть подмосковный клуб.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Роман Терюшков Фото: mosobl.er.ru

«Я продолжаю быть болельщиком команды, хожу на матчи. Никогда такого [конфликтов] не было. Я давно рассматривал эту идею [об уходе из клуба].

После того, как я перестал быть министром спорта Московской области, учредители клуба попросили меня войти в попечительский совет, я свое согласие дал. Наверное, время моей работы в "Химках" подошло к концу. Это была общественная работа, больше связана со стратегическим развитием.

Единственный раз, когда я принимал участие в каком-то стратегическом решении, — это приглашение Сергея Николаевича Юрана. Я его рекомендовал совету учредителей, и его кандидатуру приняли.

Решение об уходе Юрана я не принимал. Для меня большой вопрос, зачем убирать тренера, который ведет клуб к победам.

У меня не было механизмов предотвратить это. У попечительского совета таких механизмов нет. Решение принимает директор, и всю полноту ответственности несет он», — приводит слова Терюшкова «Р-Спорт».

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. После увольнения Юрана команда не одержала ни одной победы.