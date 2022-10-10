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    Терюшков объявил об уходе из «Химок»

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    Депутат Роман Терюшков объявил об уходе из попечительского совета футбольного клуба «Химки».

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    «Наблюдал я долго, как клуб терзают клешни околофутбольной тусовки, как происходят интриги по смене достойных тренеров путём постановок и мигом, шантажом, навязываются никакущие пляжные "специалисты" с отходными на максималках, как растаскивается каждая копейка воронами из этой самой тусовки.

    Наш футбол, к сожалению, погряз в посредниках, их деятельность в конце 2016 года зачем-то даже зарегламентировали. Все непрозрачные схемы футбола построены на футбольных агентах.

    Их деятельность не несёт никакого развития, а значит, должна быть запрещена либо жестко зарегулирована.

    Только тогда остановится коммерческий бизнес-проект и ему на смену придёт по-настоящему народный футбол.

    "Химки" окрепли с приходом нового топ-менеджмента, я верю и в них, и в дружную команду футболистов и очень надеюсь на то, что парни выполняют достойно свою работу, без оглядки на различных агентов.

    Чтобы иметь возможность открыто высказывать позиции и взгляды на происходящее в российском футболе, считаю правильным дистанцироваться от ФК "Химки". Спекулировать клубом больше не выйдет, печать молчания сорвана.

    Остаюсь болельщиком подмосковной команды, а из попечительского совета по указанным выше причинам выхожу. "Химки", только вперёд!» — написал Терюшков в своём телеграм-канале.

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