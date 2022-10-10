Юран отреагировал на решение Романа Терюшкова покинуть «Химки»

Бывший главный тренеротреагировал на решениепокинуть наблюдательный совет подмосковного клуба.

«Это решение Терюшкова. Не знаю, чем руководствовался и что происходит внутри. Как и не могу сказать — хорошо это или плохо», — сказал Юран «Чемпионату».

Юран возглавил «Химки» в феврале 2022 года, подписав контракт на полтора года, но в августе ушёл из команды.

Для 53-летнего специалиста это был третий уход из подмосковного клуба, ранее он работал главным тренером команды в 2008 и 2020 годах.

После Юрана команду возглавил Николай Писарев, который впоследствии был уволен.