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    Дубль Сона помог «Тоттенхэму» одержать волевую победу над «Айнтрахтом»

    «Тоттенхэм» — «Айнтрахт»: счет матча 3:2, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (3:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 14-й минуте открыли гости. Дайер в своей штрафной площади подарил мяч сопернику, который прострелил с правого края вдоль ворот на Коло-Муани. Льорис на опережении отбил мяч, но на ногу Роде, который спокойно откатил мяч на свободного Камаду, а японцу оставалось не промахнуться по полупустым воротам.

    «Шпоры» отыгрались спустя шесть минут. Неожиданно провалился центр обороны гостей, что заметил Кейн и вертикальной передачей вывел Сон Хын Мина на рандеву с Траппом, а кореец чётко покатил мяч в правый нижний угол ворот.

    На 28-й минуте Сон продемонстрировал впечатляющий дриблинг, протащив мяч на левый край штрафной площади, где упал после контакта с Якичем, заработав пенальти, который реализовал Гарри Кейн.

    На 36-й минуте «шпоры» провели ещё одну быструю атаку правым флангом, откуда Хёйбьерг выполнил навес в район 11-метровой отметки, а Сон с лёту вонзил мяч под перекладину.

    На 60-й минуте «Айнтрахт» остался в меньшинстве. Сон в контратаке снова мог убегать по левому краю, но его ценой второй жёлтой карточки остановил Тута.

    На 87-й минуте угловой на левом фланге заработали «орлы». Гётце выполнил отличную подачу в район линии вратарской площади, где выше всех выпрыгнул Алиду, головой направив мяч в ворота.

    На 90-й минуте «Тоттенхэм» получил право на еще один пенальти, но Гарри Кейн пальнул с точки намного выше ворот.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа D
    Тоттенхэм — Айнтрахт Ф 3:2
    Голы: 0:1 Даити Камада (14'), 1:1 Сон Хын Мин (20'), 2:1 Гарри Кейн (пенальти) (28'), 3:1 Сон Хын Мин (36'), 3:2 Faride Alidou (87') Тоттенхэм: Уго Льорис, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер (Давинсон Санчес, 78'), Клеман Лангле, Эмерсон, Родриго Бентанкур (Ив Биссума, 67'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Бриан Хиль, 85'), Райан Сесеньон, Ришарлисон (Оливер Скипп, 67'), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 86'), Гарри Кейн Айнтрахт Ф: Рандаль Коло Муани (Rafael Borre, 69'), Даити Камада (Марио Гётце, 78'), Йеспер Линдстрём, Кристофер Ленц (Faride Alidou, 70'), Джибриль Соу, Себастьян Роде (Хрвое Смолчич, 70'), Кристиян Якич, Evan N Dicka, Макото Хасебе (Эрик Эбимбе, 70'), Тута, Кевин Трапп Предупреждения: Эрик Дайер (12'), Родриго Бентанкур (40'), Тута (57'), Тута (60'), Макото Хасебе (61'), Райан Сесеньон (84'), Хрвое Смолчич (90 + 1')

    В группе D лидирует «Тоттенхэм» с 7 очками, далее идут «Марсель» (6), «Спортинг» (6) и «Айнтрахт» (4).

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