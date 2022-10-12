«Тоттенхэм» — «Айнтрахт»: счет матча 3:2, обзор голов

Счет в матче на 14-й минуте открыли гости. Дайер в своей штрафной площади подарил мяч сопернику, который прострелил с правого края вдоль ворот на Коло-Муани. Льорис на опережении отбил мяч, но на ногу Роде, который спокойно откатил мяч на свободного Камаду, а японцу оставалось не промахнуться по полупустым воротам.
«Шпоры» отыгрались спустя шесть минут. Неожиданно провалился центр обороны гостей, что заметил Кейн и вертикальной передачей вывел Сон Хын Мина на рандеву с Траппом, а кореец чётко покатил мяч в правый нижний угол ворот.
На 28-й минуте Сон продемонстрировал впечатляющий дриблинг, протащив мяч на левый край штрафной площади, где упал после контакта с Якичем, заработав пенальти, который реализовал Гарри Кейн.
На 36-й минуте «шпоры» провели ещё одну быструю атаку правым флангом, откуда Хёйбьерг выполнил навес в район 11-метровой отметки, а Сон с лёту вонзил мяч под перекладину.
На 60-й минуте «Айнтрахт» остался в меньшинстве. Сон в контратаке снова мог убегать по левому краю, но его ценой второй жёлтой карточки остановил Тута.
На 87-й минуте угловой на левом фланге заработали «орлы». Гётце выполнил отличную подачу в район линии вратарской площади, где выше всех выпрыгнул Алиду, головой направив мяч в ворота.
На 90-й минуте «Тоттенхэм» получил право на еще один пенальти, но Гарри Кейн пальнул с точки намного выше ворот.
В группе D лидирует «Тоттенхэм» с 7 очками, далее идут «Марсель» (6), «Спортинг» (6) и «Айнтрахт» (4).