Гвардиола объяснил, почему Холанн не вышел на поле в матче с «Копенгагеном»

Главный тренер «Манчестер Сити»объяснил, почему нападающий командыпровел весь матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Копенгагена» (0:0) на скамейке запасных.

«Холанy закончил игру против "Саутгемптона" таким уставшим, и он плохо восстанавливался эти два-три дня. Его последняя тренировка прошла не очень хорошо. Перед игрой он был немного лучше, но мы решили не рисковать им.

Многие игроки не вышли в стартовом составе, потому что они действительно измотаны усталостью», — цитирует Гвардиолу Mail Daily Sport.

В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 13 матчей во всех турнирах за английский клуб, в которых забил 20 голов и сделал три результативные передачи.