Гвардиола объяснил, почему Холанн не вышел на поле в матче с «Копенгагеном»

Эрлин Холанн Фото: globallookpress.com
«Холанy закончил игру против "Саутгемптона" таким уставшим, и он плохо восстанавливался эти два-три дня. Его последняя тренировка прошла не очень хорошо. Перед игрой он был немного лучше, но мы решили не рисковать им.
Многие игроки не вышли в стартовом составе, потому что они действительно измотаны усталостью», — цитирует Гвардиолу Mail Daily Sport.
В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 13 матчей во всех турнирах за английский клуб, в которых забил 20 голов и сделал три результативные передачи.