Аньелли поддержал Аллегри после поражения «Ювентуса» от «Маккаби»

Президент «Ювентуса»высказался после поражения команды от «Маккаби» Хайфа (0:2) в матче Лиги чемпионов. Функционер поддержал главного тренера Массимилиано Аллегри.

«Это тяжелый вечер в тяжелый период. В настоящее время мы переживаем один из самых трудных периодов, когда нужно брать на себя ответственность, и поэтому я здесь.

Мне стыдно за то, что происходит, я зол, но я также знаю, что в футболе проигрывает и выигрывает вся команда. В такой ситуации речь идет не только об одном человеке. Это касается всей команды. Нам стыдно, мы просим прощения у болельщиков, потому что знаем, что им сейчас тоже стыдно.

Аллегри — тренер "Ювентуса", и он останется тренером "Ювентуса".

Правда ли, что мы не рассматриваем вариант с его отставкой из-за потенциальных финансовых проблем? Нет, нет, здесь вы совершенно не в теме вопроса. Тренер не может быть виноват, если мы не выигрываем ни одного единоборства на поле.

"Ювентус" всегда подводил итоги в конце сезона. Мне всегда было трудно думать об отставке в течение сезона. В клубе работает команда из 80-90 человек, и мы должны заново открыть в себе командный дух, который позволит команде проявить свои качества на поле», — сказал Аньелли в эфире Sky Sport Italia.

«Юве» проиграл третий матч в группе и занимает 3-е место, отставая от зоны плей-офф на 4 очка.