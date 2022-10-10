В 20:00 10.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав турецской футбольной Суперлиге.

Последний матч между собой: «Сивасспор» — «Истанбул Башакшехир» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Сивасспор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.47 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Истанбул Башакшехир»).

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