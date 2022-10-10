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    «Атлетико» выкупил Гризманна у «Барселоны»

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    Мадридский «Атлетико» объявил о выкупе французского форварда Антуана Гризманна у «Барселоны».

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    31-летний нападающий заключил с мадридским клубом контракт до лета 2026 года. По данным СМИ, игрок пошел на понижение зарплаты на 30% — до 7 млн евро в год.

    Ключевыми факторами в достижении соглашения стали позиция главного тренера «матрасников» Диего Симеоне и самого Антуана. Ранее стало известно, что сумма трансфера составит 20+4 млн евро.

    Напомним, что форвард был арендован «Атлетико» перед прошлым сезоном. В договоре стояла обязательная опция выкупа за 40 млн евро при условии нахождения на поле определенного количества минут.

    Мадридский клуб не хотел платить такую сумму, поэтому в большинстве встреч Гризманн выходил во втором тайме на замену.

    В текущем сезоне Антуан Гризманн забил три мяча и отдал две голевые передачи в 11 матчах за «Атлетико».

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