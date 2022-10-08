«Сассуоло» — «Интер»: счет 1:2, обзор голов

В матче 9-го тура Серии Ана выезде выиграл усо счетом 2:1.

Миланцы выиграли благодаря форварду Эдина Джеко, который открыл счет на 44-й минуте и вырвал для них победу ближе к концу встречи. Хозяева ответили голом полузащитника Давида Фраттези.

Футбол. Италия. Серия А Сассуоло — Интер 1:2 Голы: 0:1 Эдин Джеко (44'), 1:1 Давиде Фраттези (60'), 1:2 Эдин Джеко (75') Сассуоло: Андреа Консильи, Йереми Тольян, Мартин Эрлич (Кан Айхан, 82'), Джанмарко Феррари (Руан, 89'), Рожерио, Давиде Фраттези (Agustin Alvarez Martinez, 82'), Максим Лопес, Кристиан Торстведт (Жанис Антист, 71'), Эмиль Конрадсен Сейде (Абдау Харрауи, 71'), Андреа Пинамонти, Арман Лорьенте Интер: Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес, Федерико Димарко (Маттео Дармиан, 68'), Хакан Чалханоглу, Кристьян Аслани (Генрих Мхитарян, 46'), Николо Барелла (Роберто Гальярдини, 84'), Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Danilo D`Ambrosio (Милан Шкриньяр, 58'), Андре Онана Предупреждения: Кристьян Аслани (19'), Джанмарко Феррари (21'), Danilo D`Ambrosio (55'), Абдау Харрауи (72'), Руан (90 + 4')

До победы над «Сассуоло» «нерадзурри» проиграли две встречи в Серии А. На их счету 15 набранных баллов, с которыми они занимают 7-е место.

У «Сассуоло» 12 очков. Клуб находится на 9-й строчке в турнирной таблице.