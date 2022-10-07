Промес: Я вернулся, чтобы вернуть «Спартак» на вершину

Нападающий «Спартака»рассказал о своей роли в московском клубе.

«Я понимаю, что на моих плечах лежит огромная ответственность. Знаю, на что способен, и всегда верю в себя. Но когда я только вернулся, многие говорили: "Это уже не тот Промес, он изменился". Тогда я объяснял, что вся команда стала другой с момента моего первого прихода. Мне нужно было время привыкнуть, притереться.

Я говорил: если команда не выигрывает, то и Промес не выигрывает. И наоборот. К тому же, нужно понимать, что это участь самых известных игроков: побеждаешь — и ты суперзвезда, а проигрываешь — и ты безоговорочно худший в команде. Я к этому привык и берегу эмоции.

Мне часто говорят, что я лидер. Я стал старше, стараюсь помогать молодым ребятам. И эта роль меня устраивает. Я вернулся для этого — вернуть "Спартак" на вершину. Никогда не прятался от давления и критики», — приводит слова нидерландского футболиста пресс-служба красно-белых.

Промес провел в текущем чемпионате России 11 матчей, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти туров.