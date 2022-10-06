В 22:00 06.10.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Лиге конференций (группа A).

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «РФШ» — «Истанбул Башакшехир» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Истанбул Башакшехир»).

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