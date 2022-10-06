Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «РФШ» — «Истанбул Башакшехир» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Истанбул Башакшехир»).
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