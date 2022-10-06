В четверг, 6 октября РФШ на своём поле примет турецкий коллектив «Истанбул». Матч 3-го тура в группе А начнётся в 22:00 (мск). РФШ — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

РФШ

Рижская футбольная школа идёт на 3-м месте в группе А Лиги конференций. В стартовых двух матчах чемпион Латвии набрал всего лишь 1 очко.

Удалось это сделать в гостевом поединке против итальянской «Фиорентины» (1:1). В итальянском матче за команду РФШ гол забил Илич на 74-й минуте.

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А вот в матче 2-го тура латвийскому коллективу пришлось уступить. РФШ проиграл шотландскому «Хартсу» со счётом 0:2.

Все прогнозы на Лигу конференций

Во внутреннем чемпионате рижская футбольная школа по-прежнему делит 2 место с ФК «Рига». Оба коллектива набрали по 66 очков. Лидер турнира «Валмиера» имеет преимущество над соперниками в 5 очков.

В 30-м туре футболисты РФШ нанесли крупное поражение команде «Метта/ЛУ» (6:0).

«Истанбул»

Турецкий клуб — лидер квартета А. «Истанбул» в двух матчах одержал две победы. И обе сокрушительные. Плюс не пропустил в свои ворота.

В первом туре «горожане» буквально уничтожили вторую команду группы — «Хартс» (4:0). В следующей игре «Истанбул Башакшехир» добился очередной крупной победы и тоже всухую. Под турецкий каток попала «Фиорентина» (3:0).

В турецкой Суперлиге «Истанбул» идёт на 1 месте. Но делит его сразу с ФК «Адана Демирспор», «Коньяспором» и «Галатасараем». У соперников равное количество набранных очков — по 17.

«Истанбул» выше всех за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных. К тому же у команды есть 1 игра в запасе. В матче 8-го тура, который прошёл в субботу, 1 октября, «Истанбул» одержал гостевую победу над командой «Анкаранюджю» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостевой команде. На победу «Истанбула» дают оценку в 1.55, ничью предлагают в 4.04, а на победу РФШ можно поставить — за 5.75.

Прогноз — РФШ и «Истанбул» любят играть в открытый футбол. Результаты первых матчей основной стадии Лиги конференций — это доказали.

Если взять 4 поединка с участием латвийской и турецкой команд, по результативности клубы забивают не менее 2 голов за игру.

Ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.93.