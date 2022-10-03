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    Черчесов: Списывались с Дзюбой — говорит, что работает наравне со всеми и ждет своего шанса

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    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о некоторых россиянах, играющих в чемпионатах других стран.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    В субботу, 1 октября, открыл счет своим голам в Италии Денис Черышев, который отличился за «Венецию» в матче Серии В с «Кальяри».

    «Рад за парня. Дублем и голевой передачей он принес "Венеции" важные три очка. Отправил ему сообщение с поздравлениями, пожелал забивать и дальше.

    Денис поблагодарил, дав понять, что неплохо адаптируется к новым условиям», — сказал тренер «Спорт-Экспрессу».

    В то же время нападающий Артем Дзюба плотно присел на скамейку запасных в «Адана Демирспор» — три матча подряд он остается в запасе турецкого клуба.

    «Клуб идет в лидерах турецкой лиги. Надеюсь, Артем еще будет получать немало игровой практики.

    Мы с ним списывались — говорит, что работает наравне со всеми, общается с главным тренером и ждет своего шанса.

    А вот команда Оздоева "Фатих Карагюмрюк" пока располагается в нижней части таблицы, зато Магомед постоянно выходит на поле, причем часто — в стартовом составе.

    Судя по тому, что накануне он получил желтую карточку, Мага, как обычно, не жалеет ни себя, ни соперников», — отметил Черчесов.

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