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    «Реал» — «Осасуна». Онлайн

    Онлайн-трансляция 7-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Осасуной»

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    Добро пожаловать на «Сантьяго Бернабеу», где действующие чемпионы Испании примут «Осасуну». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Реал»

    Мадридский «Реал» после 6-го тура возглавлял турнирную таблицы Примеры, набрав максимальное количество очков — 18. После субботней победы «Барселоны» над «Мальоркой» «сливочные» откатились на вторую позицию и отстают от каталонцев на одно очко. «Реал» не потерял ни одного очка в новом сезоне, а в крайнем матче Ла Лиги подопечные Карло Анчелотти обыграли в мадридском дерби «Атлетико» (2:1). На данный момент разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 17-6.

    «Осасуна»

    «Осасуна» неплохо стартовала в новом сезоне Ла Лиги и на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. На счету команды из Памплоны четыре победы и два поражения. В предыдущем туре подопечные Ягоба Аррасате потерпели второе поражение в сезоне, проиграв на домашнем поле «Хетафе» (0:2). Для «Осасуны» это стало также первой неудачей на родном стадионе — ранее «красные» трижды набирали максимальное количество очков в матчах против «Севильи» (2:1), «Кадиса» (2:0) и «Райо Вальекано» (2:1). Соотношение забитых и пропущенных мячей команды равно 7-5.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне команды разошлись миром в первом круге в Мадриде (0:0), а в Памплоне был сильнее «Реал» (3:1). Всего за пять последних матчей на счету «Реала» три победы, еще две встречи завершились вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Осасуна» с коэффициентом 2.26.

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