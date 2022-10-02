Добро пожаловать на «Сантьяго Бернабеу», где действующие чемпионы Испании примут «Осасуну». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Реал»

Мадридский «Реал» после 6-го тура возглавлял турнирную таблицы Примеры, набрав максимальное количество очков — 18. После субботней победы «Барселоны» над «Мальоркой» «сливочные» откатились на вторую позицию и отстают от каталонцев на одно очко. «Реал» не потерял ни одного очка в новом сезоне, а в крайнем матче Ла Лиги подопечные Карло Анчелотти обыграли в мадридском дерби «Атлетико» (2:1). На данный момент разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 17-6.

«Осасуна»

«Осасуна» неплохо стартовала в новом сезоне Ла Лиги и на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. На счету команды из Памплоны четыре победы и два поражения. В предыдущем туре подопечные Ягоба Аррасате потерпели второе поражение в сезоне, проиграв на домашнем поле «Хетафе» (0:2). Для «Осасуны» это стало также первой неудачей на родном стадионе — ранее «красные» трижды набирали максимальное количество очков в матчах против «Севильи» (2:1), «Кадиса» (2:0) и «Райо Вальекано» (2:1). Соотношение забитых и пропущенных мячей команды равно 7-5.

Личные встречи

В прошлом сезоне команды разошлись миром в первом круге в Мадриде (0:0), а в Памплоне был сильнее «Реал» (3:1). Всего за пять последних матчей на счету «Реала» три победы, еще две встречи завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Осасуна» с коэффициентом 2.26.