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    Циннбауэр: Возможно, игроки «Локо» расслабились после матча с «Химками»

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    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр подвел итоги матча 11-го тура чемпионата России против «Урала» (2:4).

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    «Сегодня очень плохой день для команды. Сегодня не только результат плохой, но и выступление команды в целом. Удаление игрока выбило нас из игрового ритма.

    Но, оставшись в меньшинстве, мы могли забить гол. Но это зависит от того, как команды реагирует на удаление. Этого команда не показала.

    Прошлую игру мы выиграли, все были счастливы. Сегодня проиграли и нас критикуют. Мы должны продолжать работать.

    После таких игр, разговор с командой получился длинным. То, о чем мы говорили в раздевалке, останется между игроками и тренером.

    К сожалению, не могу сказать за свою голову. Но я чувствую поддержку со стороны игроков. Они плотно стоят за меня.

    Команда показала, как могла играть в концовке. Возможно, игроки расслабились после матча с "Химками". Но я предупреждал об этом игроков. Говорил, что "Урал" серьезный соперник.

    Удаление Ненахова? Повтор не смотрел, только из далека видел момент. По-моему, Максим был первый на мяче. Потом он поскользнулся и ударил соперника,

    Всегда игрокам группы атаки трудно играть, когда команда в меньшинстве. Педриньо провел всего четыре тренировки с командой.

    Когда команда остается в меньшинстве, то она должна изменить игровую модель в обороне. Удаление повлияло на игру Педриньо сегодня.

    До удаления Педриньо тоже выглядел не очень? Вы правы. Но мы должны объяснить, как ему действовать при обороне. Два дня назад он забил четыре. "Урал" это видел и играл с Педриньо плотно.

    Когда он получал мяч, то около него было три-четыре игрока. Но этим он освобождал зону для партнеров пространство, но этим мы не воспользовались. Не Педриньо проиграл игру

    Команда будет биться за то, чтобы подняться как можно выше в таблице. Мы не будем бороться за выживание. Мы получили много информации, которую должны принять и передать футболистам.

    Три дня назад была совсем другая игра. Сегодня было наоборот», — передает слова тренера «Спорт-Экспресс».

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