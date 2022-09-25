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    Уэльс — Польша. Смотреть онлайн в прямом эфире

    25.09.2022 в 21:45 начнется матч в лиге A группы 4 Лиги наций УЕФА Уэльс — Польша

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    В 21:45 25.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Уэльс — Польша в лиге A группы 4 Лиги наций УЕФА.

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    Последний матч между собой: «Польша» — «Уэльс» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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