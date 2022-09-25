Уэльс
Валлийцы нынешнюю Лигу наций полностью проваливают. Теперь команде нужно исключительно побеждать поляков, дабы сохранить прописку в Лиге А.
Сборная Уэльса еще не добыла ни единой победы. Да и вообще, команда пропустила уже 10 мячей в 5 матчах.
Коэффициенты матча Уэльс — Польша
Свой последний поединок Уэльс провел неудачно. На выезде Гарет Бэйл и компания уступили Бельгии (2:1).
Матчи против Польши для команды складываются традиционно неудачно. Пять последних поединков были проиграны.
Польша
Поляки как раз находятся на 3 месте в группе. Разумеется, выезд в Кардифф для команды становится решающим в свете борьбы за выживание в дивизионе сильнейших.
При этом «кадра» не отличается надежной обороной. В пяти матчах команда пропустила уже 12 мячей.
В своем последнем матче команда вновь разочаровала. Дома Польша уступила Нидерландам (0:2).
Наверняка в этом матче поляков устроит и ничья. Впрочем, с такими игроками, как Роберт Левандовски, «кадра» не будет отсиживаться в тылах.
Прогноз и ставка
На победу Польши в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу Уэльса — за 2.60.
Уэльс по игре смотрится бледновато.
Польша
Атака во главе с Левандовски наверняка проявит свои лучшие качества. Наши прогноз и ставка — Победа Польши с коэффициентом 2.40.