Уэльс сыграет на своем поле с Польшей в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 21:45 мск. Уэльс — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уэльс

Валлийцы нынешнюю Лигу наций полностью проваливают. Теперь команде нужно исключительно побеждать поляков, дабы сохранить прописку в Лиге А.

Сборная Уэльса еще не добыла ни единой победы. Да и вообще, команда пропустила уже 10 мячей в 5 матчах.

Коэффициенты матча Уэльс — Польша 1X2Новым игрокам 2.653.202.75Фрибет$40

Свой последний поединок Уэльс провел неудачно. На выезде Гарет Бэйл и компания уступили Бельгии (2:1).

Все прогнозы на Лигу наций

Матчи против Польши для команды складываются традиционно неудачно. Пять последних поединков были проиграны.

Польша

Поляки как раз находятся на 3 месте в группе. Разумеется, выезд в Кардифф для команды становится решающим в свете борьбы за выживание в дивизионе сильнейших.

При этом «кадра» не отличается надежной обороной. В пяти матчах команда пропустила уже 12 мячей.

В своем последнем матче команда вновь разочаровала. Дома Польша уступила Нидерландам (0:2).

Наверняка в этом матче поляков устроит и ничья. Впрочем, с такими игроками, как Роберт Левандовски, «кадра» не будет отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

На победу Польши в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу Уэльса — за 2.60.

Уэльс по игре смотрится бледновато.

Польша исторически успешно противостоит валлийцам .

Атака во главе с Левандовски наверняка проявит свои лучшие качества. Наши прогноз и ставка — Победа Польши с коэффициентом 2.40.