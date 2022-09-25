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    Польша снова одолеет валлийцев

    Уэльс — Польша. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига наций, 25 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Уэльс — Польша
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    Роберт Левандовски
    Уэльс сыграет на своем поле с Польшей в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 21:45 мск. Уэльс — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 25 Сентября 2022 года
    Уэльс
  • Кардифф
    •  Уэльс 21:45 Польша Польша
  • Варшава
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    Уэльс

    Валлийцы нынешнюю Лигу наций полностью проваливают. Теперь команде нужно исключительно побеждать поляков, дабы сохранить прописку в Лиге А.

    Сборная Уэльса еще не добыла ни единой победы. Да и вообще, команда пропустила уже 10 мячей в 5 матчах.

    Коэффициенты матча Уэльс — Польша

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    Свой последний поединок Уэльс провел неудачно. На выезде Гарет Бэйл и компания уступили Бельгии (2:1).

    Все прогнозы на Лигу наций

    Матчи против Польши для команды складываются традиционно неудачно. Пять последних поединков были проиграны.

    Польша

    Поляки как раз находятся на 3 месте в группе. Разумеется, выезд в Кардифф для команды становится решающим в свете борьбы за выживание в дивизионе сильнейших.

    При этом «кадра» не отличается надежной обороной. В пяти матчах команда пропустила уже 12 мячей.

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    • В своем последнем матче команда вновь разочаровала. Дома Польша уступила Нидерландам (0:2).

    Наверняка в этом матче поляков устроит и ничья. Впрочем, с такими игроками, как Роберт Левандовски, «кадра» не будет отсиживаться в тылах.

    Прогноз и ставка

    На победу Польши в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу Уэльса — за 2.60.

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    Уэльс по игре смотрится бледновато.

    Польша исторически успешно противостоит валлийцам.

    Атака во главе с Левандовски наверняка проявит свои лучшие качества. Наши прогноз и ставка — Победа Польши с коэффициентом 2.40.

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    Уэльс — Польша: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на футбол. Польша снова одолеет валлийцев
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