ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарСыны отечества. Шесть игроков, которые лучше играют за сборную, чем за клуб
  • 10:53
    • Месси хочет вернуться в «Барселону»
  • 10:05
    • Александрова вышла в полуфинал турнира в Сеуле
  • 08:08
    • Захарян может сменить гражданство
    Все новости спорта

    Голкипер «Зенита» Кержаков: У нас сейчас нет евротурниров — это ужасно

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Лига чемпионов
    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался об отстранении российских клубов от европейских турниров.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «В матчах с командами из середины или нижней части таблицы проблемы в основном мы создаем себе сами. Сложно включаться по ходу матча, если не делаешь это с первых минут. Либо забиваем гол и расслабляемся. Этого нужно стараться избегать.

    Возможно, тогда будет создана совершенная команда? Посмотрите на подобную тенденцию в остальной Европе. В прошлом сезоне многие команды испытывали сложности в чемпионате после матчей еврокубков. Были ничьи, поражения. Не хватает эмоций.

    У нас сейчас нет евротурниров — это ужасно, но в какой-то степени это помогает удерживать больше эмоций внутри», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Италия вышвырнет Англию из элиты Лиги наций?
  • Италия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
  • Немцы в результативном матче одолеют венгров
  • Германия — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Федерер выиграет последний матч в карьере?
  • Федерер/Надаль — Сок/Тиафо. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.38
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.68
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Федерер/Надаль — Сок/Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Армения — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Эванс — Лестьенн
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры