Голкипер «Зенита» Кержаков: У нас сейчас нет евротурниров — это ужасно

Голкипер «Зенита»высказался об отстранении российских клубов от европейских турниров.

«В матчах с командами из середины или нижней части таблицы проблемы в основном мы создаем себе сами. Сложно включаться по ходу матча, если не делаешь это с первых минут. Либо забиваем гол и расслабляемся. Этого нужно стараться избегать.

Возможно, тогда будет создана совершенная команда? Посмотрите на подобную тенденцию в остальной Европе. В прошлом сезоне многие команды испытывали сложности в чемпионате после матчей еврокубков. Были ничьи, поражения. Не хватает эмоций.

У нас сейчас нет евротурниров — это ужасно, но в какой-то степени это помогает удерживать больше эмоций внутри», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».