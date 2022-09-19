«Челси» готов отдать Лукаку и доплатить за Гарри Кена из «Тоттенхэма»

Новый тренер лондонского «Челси»хочет, чтобы руководители «синих» в следующее трансферное окно подписали ему в команду звёздного английского нападающего «Тоттенхэма»

По информации Calciomercatoweb, боссы «Челси» могут предложить «шпорам» за 29-летнего английского футболиста бельгийского форварда Ромелу Лукаку, который сейчас находится в аренде в миланском «Интер», и денежную сумму в придачу. Стоит отметить, что действующее соглашение Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитано до июня 2024 года.

29-летний Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне нападающий в семи матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) забил шесть голов и отдал результативную передачу. Соглашение между Кейном и «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.

29-летний Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Сезон назад «Челси» вернул Ромелу в свою команду за € 113 млн, но бельгиец не смог закрепиться в команде и был отправлен в аренду в «Интер».