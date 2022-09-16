Форвард «Атлетико» Кунья поделился ожиданиями от дерби с «Реалом»

Нападающий «Атлетико»рассказал чего ждет от матча 6-го тура чемпионата Испании против «Реала».

«Я бы хотел участвовать в таких матчах каждые выходные. Надеюсь, что мы добьемся успеха, очень ждем игры с "Реалом", сделаем все возможное, чтобы доставить радость фанатам. Мы очень уважаем "Реал" как великую команду, уверен, что они уважают "Атлетико" точно так же. Мы будем делать то, что умеем, и, надеюсь, добьемся победы», — приводит слова Куньи Marca.

Мадридский клуб после 5 туров ла лиги занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Реал» одержал победы во всех стартовых матча чемпионата Испании. «Сливочные» возглавляют турнирную таблицу, набрав 15 очков.

Матч «Атлетико» — «Реал» пройдет 18 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.