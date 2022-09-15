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    Хапоэль Б-Ш — Вильярреал. Смотреть онлайн в прямом эфире

    15.09.2022 в 22:00 начнется матч в группе C Лиги конференций Хапоэль Б-Ш — Вильярреал

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    Хапоэль Б-Ш и Вильярреал начнут матч в 22:00 в группе C Лиги конференций, 15.09.2022.

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