начнут матч в 22:00 в группе C Лиги конференций, 15.09.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хапоэль Б-Ш» — «Вильярреал». Коэффициент ставки — 1.80.

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