«Хапоэль»
Обладатель Кубка Израиля в групповой стадии Лиги конференций стартовал с мирного исхода. «Хапоэль» Беэр-Шева заработал 1 очко.
В стартовом туре израильский коллектив играл на выезде против «Аустрии». Поединок завершился со счётом 0:0.
К матчу 2-го игрового дня против испанского «Вильярреала» футболисты «Хапоэля» подходят в оптимальном составе. В лазарете клуба — нет травмированных.
Все прогнозы на Лигу конференций
В чемпионате Израиля клуб из Беэр-Шевы одержал волевую победу над другим «Хапоэлем», только из Тель-Авива. Счёт 3:2. После 4-х туров «Хапоэль» Беэр-Шева набрал 6 очков и расположился на 6-м месте.
«Вильярреал»
«Жёлтая субмарина» выстрадала победу в матче 1-го тура Лиги конференций у польского «Леха». Всё решилось на последних минутах поединка. Итог встречи — победа со счётом 3:2.
Впереди новая битва. К матчу с «Хапоэлем» испанцы подходят с травмами. Не помогут «Вильярреалу» нидерландский вингер Арно Данжума, аргентинский защитник Хуан Фойт и испанский защитник Альберто Морено.
В чемпионате Испании «Вильярреал» потерпел ненужное поражение от «Бетиса» (0:1). Таким образом команда потеряла две позиции и теперь занимает в Ла Лиге 5 место.
В этом сезоне Примеры «Вильярреал» провёл 5 матчей. Одержал 3 победы, 1 матч завершил вничью и в 1 случае проиграл.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом «Вильярреал», коэффициент на победу которых равен 1.55. Успех «Хапоэля» оценивается в 5.55, тогда как ничья — в 3.62.
Прогноз — обе команды любят и умеют играть в атакующий футбол.
Ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.80.