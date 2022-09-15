В четверг, 15 сентября «Хапоэль» дома при собственных болельщиках сыграет против «Вильярреала». Матч 2-го тура в группе С Лиги конференций начнётся в 22:00 (мск). «Хапоэль» Беэр-Шева — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хапоэль»

Обладатель Кубка Израиля в групповой стадии Лиги конференций стартовал с мирного исхода. «Хапоэль» Беэр-Шева заработал 1 очко.

В стартовом туре израильский коллектив играл на выезде против «Аустрии». Поединок завершился со счётом 0:0.

К матчу 2-го игрового дня против испанского «Вильярреала» футболисты «Хапоэля» подходят в оптимальном составе. В лазарете клуба — нет травмированных.

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Израиля клуб из Беэр-Шевы одержал волевую победу над другим «Хапоэлем», только из Тель-Авива. Счёт 3:2. После 4-х туров «Хапоэль» Беэр-Шева набрал 6 очков и расположился на 6-м месте.

«Вильярреал»

«Жёлтая субмарина» выстрадала победу в матче 1-го тура Лиги конференций у польского «Леха». Всё решилось на последних минутах поединка. Итог встречи — победа со счётом 3:2.

Впереди новая битва. К матчу с «Хапоэлем» испанцы подходят с травмами. Не помогут «Вильярреалу» нидерландский вингер Арно Данжума, аргентинский защитник Хуан Фойт и испанский защитник Альберто Морено.

В чемпионате Испании «Вильярреал» потерпел ненужное поражение от «Бетиса» (0:1). Таким образом команда потеряла две позиции и теперь занимает в Ла Лиге 5 место.

В этом сезоне Примеры «Вильярреал» провёл 5 матчей. Одержал 3 победы, 1 матч завершил вничью и в 1 случае проиграл.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Вильярреал», коэффициент на победу которых равен 1.55. Успех «Хапоэля» оценивается в 5.55, тогда как ничья — в 3.62.

Прогноз — обе команды любят и умеют играть в атакующий футбол.

Ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.80.