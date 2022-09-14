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    Эрнандес не сможет помочь «Баварии» в ближайших матчах из-за травмы

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    Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес выбыл из строя на несколько недель из-за полученной травмы, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

    Лукас Эрнандес
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    Лукас Эрнандес

    Французский футболист получил повреждение во время матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» (2:0). В ходе медицинского обследования у Эрнандеса был диагностирован надрыв приводящей мышцы левой ноги. Ожидается, что срок восстановления защитника составит несколько недель.

    Мюнхенская «Бавария» набрала шесть очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Барселона» (3) — на втором месте. Соперниками команд по группе С являются миланский «Интер» (3) и «Виктория Пльзень» (0).

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