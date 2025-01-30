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    Пробьется ли «Галатасарай» в 1/8 финала Лиги Европы?

    «Аякс» — «Галатасарай». Прогноз и ставка (к. 2.40) на футбол, Лига Европы, 30 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Галатасарай»
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    Юнус Акгюн
    30 января в заключительном, восьмом туре основного этапа Лиги Европы «Аякс» на своем поле сыграет против «Галатасарая». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Галатасарай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 30 Января 2025 года

    Аякс

  • Амстердам
    •  Аякс 23:00 Галатасарай

    Галатасарай

  • Стамбул
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    «Аякс»

    Турнирное положение: «Аякс» после семи туров основного раунда Лиги Европы занимает 16-е место в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала 10 баллов и уже потеряла шансы напрямую выйти в 1/8 финала, но в то же время рискует и не попасть в плей-офф, ведь только на два очка опережает 25-е, не проходное туда место.

    Аякс — Галатасарай: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на седьмой тур основного этапа Лиги Европы, «Аякс» на чужом поле проиграл РФШ (0:1).

    В чемпионате Нидерландов коллектив по итогам 19-ти поединков находится на второй позиции с отставанием в четыре очка от лидера ПСВ, а также с отрывом в четыре пункта от третьего «Утрехта».

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы — Тахирович, ван Аксель Донген и Вейндал, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Аякс» два раза проиграл и лишь однажды выиграл.

    Такая форма не обещает хозяев хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля все же сулит им успех.

    Мика Годтс и Кеннет Тэйлор — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: «Галатасарай» после семи туров основного раунда Лиги Европы занимает девятую позицию в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала 13 очков и лишь на один балл отстает от топ-8, место в которой позволяет напрямую пробиться в 1/8 финала, поэтому мотивации ей перед грядущей игрой не занимать.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на турецкое первенство, «Галатасарай» на своем поле переиграл «Коньяспор» (1:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 20-ти поединков находится на первой позиции с отрывом в шесть очков от своего ближайшего преследователя «Фенербахче».

    Не сыграют: травмирован — Икарди, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 27-ми последних матчах в разных турнирах «Галатасарай» ни разу не проиграл при 19-ти победах и восьми ничьих.

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    Такая форма обещает гостям хорошие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть не лучшее в последнее время состояние их соперника.

    Юнус Акгюн — лучший бомбардир команды и Лиги Европы с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Аякса» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Аякса» забивала только одна команда

    • в трех из пяти последних матчей «Галатасарай» сыграл вничью.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 4.00, победа «Галатасарая» — в 2.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.80.

    Прогноз: в девяти из 11-ти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках они не проиграли.

    Между тем, в двух из трех последних матчей хозяева не выиграли.

    Ставка: «Галатасарай» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировой исход, ведь так было в трех из пяти последних матчей гостей.

    Ставка: ничья за 4.00

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    «Аякс» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 30.01.2025. Прогнозы на футбол. Пробьется ли «Галатасарай» в 1/8 финала Лиги Европы?
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