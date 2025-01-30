30 января в заключительном, восьмом туре основного этапа Лиги Европы «Аякс» на своем поле сыграет против «Галатасарая». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Галатасарай», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аякс»

Турнирное положение: «Аякс» после семи туров основного раунда Лиги Европы занимает 16-е место в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала 10 баллов и уже потеряла шансы напрямую выйти в 1/8 финала, но в то же время рискует и не попасть в плей-офф, ведь только на два очка опережает 25-е, не проходное туда место.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на седьмой тур основного этапа Лиги Европы, «Аякс» на чужом поле проиграл РФШ (0:1).

В чемпионате Нидерландов коллектив по итогам 19-ти поединков находится на второй позиции с отставанием в четыре очка от лидера ПСВ, а также с отрывом в четыре пункта от третьего «Утрехта».

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Тахирович, ван Аксель Донген и Вейндал, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Аякс» два раза проиграл и лишь однажды выиграл.

Такая форма не обещает хозяев хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, тем не менее, примерно тот же класс, что и у соперника, а также фактор своего поля все же сулит им успех.

Мика Годтс и Кеннет Тэйлор — лучшие бомбардиры команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Галатасарай» после семи туров основного раунда Лиги Европы занимает девятую позицию в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда набрала 13 очков и лишь на один балл отстает от топ-8, место в которой позволяет напрямую пробиться в 1/8 финала, поэтому мотивации ей перед грядущей игрой не занимать.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на турецкое первенство, «Галатасарай» на своем поле переиграл «Коньяспор» (1:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 20-ти поединков находится на первой позиции с отрывом в шесть очков от своего ближайшего преследователя «Фенербахче».

Не сыграют: травмирован — Икарди, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 27-ми последних матчах в разных турнирах «Галатасарай» ни разу не проиграл при 19-ти победах и восьми ничьих.

Такая форма обещает гостям хорошие шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть не лучшее в последнее время состояние их соперника.

Юнус Акгюн — лучший бомбардир команды и Лиги Европы с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Аякса» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Аякса» забивала только одна команда

в трех из пяти последних матчей «Галатасарай» сыграл вничью.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.45. Ничья — в 4.00, победа «Галатасарая» — в 2.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.45 и 2.80.

Прогноз: в девяти из 11-ти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках они не проиграли.

Между тем, в двух из трех последних матчей хозяева не выиграли.

Ставка: «Галатасарай» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет мировой исход, ведь так было в трех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: ничья за 4.00