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    Сможет ли «Тоттенхэм» завершить общий этап победой?

    «Тоттенхэм» — «Эльфсборг». Гостям жизненно необходимо набирать очки. На что лучше сделать ставку 30 января? Ответ — в прогнозе на 8-й тур общего этапа Лиги Европы с коэффициентом 2.10

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Эльфсборг»
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    Сон Хын Мин — нападающий «Тоттенхэма»
    В рамках 8-го тура общего этапа Лиги Европы «Тоттенхэм» на своем поле примет «Эльфсборг». Поединок пройдет 30 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Эльфсборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 30 Января 2025 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 23:00 Эльфсборг

    Эльфсборг

  • Борас
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    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Шпоры» занимают 6-е место в таблице общего этапа Лиги Европы, набрав 14 очков за 7 туров. «Тоттенхэм» опережает 9-ю строчку лишь на 1 балл.

    На своем поле в рамках Лиги Европы команда уже успела потерять очки, набрав 7 баллов дома из 9-и возможных. «Тоттенхэм» располагается на 12-й позиции в таблице по этому показателю.

    Тоттенхэм — Эльфсборг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «шпоры» неожиданно проиграли «Лестеру» со счетом 1:2, провалив 2-й тайм. До этого «Тоттенхэм» одолел «Хоффенхайм» (3:2) в рамках Лиги Европы.

    В последних 5-и встречах на турнире команда проиграла только «Галатасараю» (2:3), дважды победила и столько же раз сыграла вничью с «Рейнджерсом» (1:1) и «Ромой» (2:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: Антонин Кинский, Серхио Регилон и Джед Спенс — неактивные. Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон, Вилсон Одоберт, Доминик Соланке, Дестини Удогие, Гильелмо Викарио и Тимо Вернер (у всех — травмы).

    Состояние команды: Огромный список травмированных игроков не мешает «Тоттенхэму» комфортно располагаться в топ-8 общего этапа Лиги Европы. «Шпоры» точно зайдут в плей-офф, осталось определиться с местом.

    В рамках турнира отлично проявляет себя форвард Сон Хын Мин, который забил 3 гола и сделал голевую передачу в 5-и встречах Лиги Европы. Именно этот нападающий может стать ключевой фигурой в предстоящем поединке.

    «Эльфсборг»

    Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. После 7-и туров «Эльфсборг» занимает 20-е место в таблице с 10-ю очками в активе.

    Команда опережает 25-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, лишь на 2 балла. «Эльфсборгу» необходимо набирать, как минимум, 1 очко в предстоящем матче, чтобы обезопасить себя от вылета.

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    • Последние матчи: В прошлом туре Лиги Европы команда обыграла «Ниццу» со счетом 1:0, забив единственный гол на 62-й минуте. Матчем ранее «Эльфсборг» также одолел «Карабах» (1:0).

    В 5-и последних встречах в рамках Лиги Европы команда по 2 раза проиграла и победила, а также однажды сыграла вничью. За этот период «Эльфсборг» сумел забить 6 голов при 8-и пропущенных.

    У «Эльфсборга» пустой список травмированных игроков.

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    Состояние команды: «Эльфсборг» серьезно добавил в заключительной части общего этапа Лиги Европы, набрав драгоценные очки. Несмотря на это, в предстоящем матче команде будет очень непросто.

    «Эльфсборг» — один из худших в Лиге Европы по результатам гостевых встреч, не набрав ни одного очка на чужом поле из 9-и возможных. Команда делит последнее место по этому показателю с РФШ и «Ниццей».

    Статистика для ставок

    • «Эльфсборг» выиграл 2 последних матча в рамках Лиги Европы (1:0, 1:0)

    • В последних 5-и встречах на своем поле «Тоттенхэм» одержал только 1 победу

    • «Эльфсборг» не набрал ни одного очка в гостевых матчах Лиги Европы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 1.19, победа «Эльфсборга» — 12.50, ничья — за 7.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.95 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Тоттенхэм» сделает себе комфортное преимущество в счете уже в 1-м тайме.

    Ставка: Победа «Тоттенхэма» в 1-м тайме с форой (-1) за 2.10.

    Прогноз: В последнее время «шпоры» не очень надежно действуют в обороне. Прогнозируем результативный матч, допуская, что «Эльфсборг» распечатает ворота «Тоттенхэма».

    Ставка: Тотал 3.5 больше за 1.95.

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    «Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 30.01.2025. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Тоттенхэм» завершить общий этап победой?
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