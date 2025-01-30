В рамках 8-го тура общего этапа Лиги Европы «Тоттенхэм» на своем поле примет «Эльфсборг». Поединок пройдет 30 января и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Эльфсборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» занимают 6-е место в таблице общего этапа Лиги Европы, набрав 14 очков за 7 туров. «Тоттенхэм» опережает 9-ю строчку лишь на 1 балл.

На своем поле в рамках Лиги Европы команда уже успела потерять очки, набрав 7 баллов дома из 9-и возможных. «Тоттенхэм» располагается на 12-й позиции в таблице по этому показателю.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «шпоры» неожиданно проиграли «Лестеру» со счетом 1:2, провалив 2-й тайм. До этого «Тоттенхэм» одолел «Хоффенхайм» (3:2) в рамках Лиги Европы.

В последних 5-и встречах на турнире команда проиграла только «Галатасараю» (2:3), дважды победила и столько же раз сыграла вничью с «Рейнджерсом» (1:1) и «Ромой» (2:2).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: Антонин Кинский, Серхио Регилон и Джед Спенс — неактивные. Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон, Вилсон Одоберт, Доминик Соланке, Дестини Удогие, Гильелмо Викарио и Тимо Вернер (у всех — травмы).

Состояние команды: Огромный список травмированных игроков не мешает «Тоттенхэму» комфортно располагаться в топ-8 общего этапа Лиги Европы. «Шпоры» точно зайдут в плей-офф, осталось определиться с местом.

В рамках турнира отлично проявляет себя форвард Сон Хын Мин, который забил 3 гола и сделал голевую передачу в 5-и встречах Лиги Европы. Именно этот нападающий может стать ключевой фигурой в предстоящем поединке.

«Эльфсборг»

Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. После 7-и туров «Эльфсборг» занимает 20-е место в таблице с 10-ю очками в активе.

Команда опережает 25-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, лишь на 2 балла. «Эльфсборгу» необходимо набирать, как минимум, 1 очко в предстоящем матче, чтобы обезопасить себя от вылета.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги Европы команда обыграла «Ниццу» со счетом 1:0, забив единственный гол на 62-й минуте. Матчем ранее «Эльфсборг» также одолел «Карабах» (1:0).

В 5-и последних встречах в рамках Лиги Европы команда по 2 раза проиграла и победила, а также однажды сыграла вничью. За этот период «Эльфсборг» сумел забить 6 голов при 8-и пропущенных.

У «Эльфсборга» пустой список травмированных игроков.

Состояние команды: «Эльфсборг» серьезно добавил в заключительной части общего этапа Лиги Европы, набрав драгоценные очки. Несмотря на это, в предстоящем матче команде будет очень непросто.

«Эльфсборг» — один из худших в Лиге Европы по результатам гостевых встреч, не набрав ни одного очка на чужом поле из 9-и возможных. Команда делит последнее место по этому показателю с РФШ и «Ниццей».

Статистика для ставок

«Эльфсборг» выиграл 2 последних матча в рамках Лиги Европы (1:0, 1:0)

В последних 5-и встречах на своем поле «Тоттенхэм» одержал только 1 победу

«Эльфсборг» не набрал ни одного очка в гостевых матчах Лиги Европы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 1.19, победа «Эльфсборга» — 12.50, ничья — за 7.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.95 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Тоттенхэм» сделает себе комфортное преимущество в счете уже в 1-м тайме.

Ставка: Победа «Тоттенхэма» в 1-м тайме с форой (-1) за 2.10.

Прогноз: В последнее время «шпоры» не очень надежно действуют в обороне. Прогнозируем результативный матч, допуская, что «Эльфсборг» распечатает ворота «Тоттенхэма».

Ставка: Тотал 3.5 больше за 1.95.