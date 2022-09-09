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    «Базель» уверенно победил «Пюник» в первом матче Лиги Конференций

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    В группе Н «Базель» на своем поле сыграл против «Пюника» в рамках группового этапа Лиги Конференций. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

    Фрагмент матча
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    «Базель» смог открыть счет на 23-й минуте матча благодаря голу Дариана Малеса, который реализовал пенальти и сделал счет 1:0. После этого же на 27-й минуте «Пюник» сравнял счет, автором гола стал Артак Дашян — 1:1. На 55-й минуте матча «Базель» снова вышел вперед, Вутер Бюргер пробил из пределов штрафной и сделал счет 2:1. И решающий гол в матче был забит на 76-й минуте опять таки Бюргером — 3:1.

    «Базель» поднялся на первое место в группе Н — 3 очка, «Пюник» расположился на 4-й строчке — 0 баллов.

    В параллельном матче группы Н «Слован Братислава» не смог определить сильнейшего с «Жальгирисом» завершив поединок ничьей со счетом 0:0.

    И таким образом «Слован Братислава» оказался на втором месте в группе — 1 балл, а «Жальгирис» на третьем месте — 1 очко.

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