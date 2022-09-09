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    Акинфеев поделился подробностями ухода Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА

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    Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал почему Алексей Березуцкий решил покинуть пост главного тренера и как он пришел к такому мнению.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Насколько я понимаю, Алексей понял, что тяжело, на самом деле, работать, как я понимаю. Я считаю, что это был не провальный сезон. Они решили так, что мы можем сказать?

    Да, были провальные матчи, но если взять на дистанции, с тем составом, что был у ЦСКА, закончили нормально. Я догадывался тура за три до конца, что такая история может произойти. Мы конкретно об этом не говорили, нужно было спокойно доиграть чемпионат. Потом я поговорил с Алексеем, он говорил: "Я хочу быть тренером, но пока не вытягиваю". Человек пришёл и сказал честно.

    Год был тяжёлым, сборы были австрийские, испанские, не было соперников. Он пришёл в такую струю. Ты был сначала футболистом, тебе было по барабану, за тебя всё делают: отель, еду, повар подбегает. Только играй в PlayStation, книжку читай и отдыхай. А здесь рутинная работа: ты просыпаешься в 8:00, завтракаешь и до 12 ночи ты должен фигачить.

    Насколько я знаю, если бы Алексей не принял это решение, он бы остался главным тренером команды.», — рассказал Акинфеев в видео, опубликованном на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

    40-летний Березуцкий с 2001 по 2018 год был футболистом московской команды. Летом 2021 года специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА, а затем избавился от этой приставки и руководил командой весь сезон-2021/2022. Армейцы финишировали в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) на пятой строчке турнирной таблицы.

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