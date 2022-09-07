«Лейпциг» — «Шахтер»: счет 1:4, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Дубль в составе «горняков» сделал Марьян Швед. До разгрома дело довели Михаил Мудрик и Лассина Траоре.
Единственный мяч в составе хозяев забил Мохамед Симакан.
ЛЧ. 1 тур
РБ Лейпциг Германия — Шахтер Украина 1:4 (0:1, 1:3)
Голы: 0:1 — 16 Швед, 1:1 — 57 Симакан, 1:2 — 58 Швед, 1:3 — 76 Мудрик, 1:4 — 85 ТраореРБ Лейпциг: Гулачи, Симакан, Орбан, Диалло, Хальстенберг (Раум, 46), Лаймер (Айдара, 82), Шлагер (Хенрихс, 70), Собослаи, Андре Силва, Вернер (Форсберг, 70), НкункуШахтер: Трубин, Тейлор, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Мудрик, Степаненко (Кривцов, 85), Судаков, Бондаренко (Джурасек, 62), Швед (Петряк, 61), Зубков (Траоре, 70)Предупреждения: Конопля (50), Трубин (60), Мудрик (61), Симакан (61), Джурасек (90)
Благодаря разнице голов «Шахтер» опережает «Реал» в таблице. В следующем матче он встретится с «Селтиком». «Лейпциг» последний и ему предстоит матч против «Реала».