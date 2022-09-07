ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельВладельцы новые — порядки старые. Увольнение Тухеля — безумное решение, которое усилит соперников «Челси»
  • 22:00
    • Соболенко вышла в полуфинал US Open
    Все новости спорта

    «Аякс» забил 4 мяча в ворота «Рейнджерс»

    «Аякс» — «Рейнджерс»: счет 4:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Аякс Рейнджерс
    «Аякс» в Амстердаме принимал «Рейнджерс» в матче 1 тура групповой стадии Лиги чемпионов. Поединок завершился с разгромным счетом 4:0 в пользу хозяев.

    Эдсон Альварес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдсон Альварес

    Уже в первом тайме «аяксиды» вели 3:0, благодаря голам Эдсона Альвареса, Стивена Бергейса и Мохаммеда Кудуса.

    Во втором тайме голом отметился Стивен Бергвейн. Перед этим гости забили один мяч, но VAR отменил взятие ворот.

    ЛЧ. 1 тур
    Аякс — Рейнджерс 4:0 (3:0, 1:0)
    Голы: 1:0 — 17 Альварес, 2:0 — 32 Бергейс, 3:0 — 33 Кудус, 4:0 — 80 БергвейнАякс: Пасвеер, Ренсх, Басси, Тимбер, Блинд (Бас, 82), Альварес (Санчес, 88), Тайлор, Кудус (Бробби, 89), Тадич, Бергейс (Классен, 82), Бергвейн (Окампос, 82)Рейнджерс: Маклафлин, Тавернье (Кинг, 46), Голдсон, Сэндс, Баришич, Ландстрем, Камара (Дэвис, 78), Райт (Матондо, 46), Чолак, Кент, Тилльман (Джек, 46)Предупреждение: Джек (62)

    В следующем туре «Аякс» сыграет на выезде с «Ливерпулем», а «Рейнджерс» примет «Наполи».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кварацхелия шокирует «Ливерпуль»?
  • «Наполи» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Интер» и «Бавария» устроят голевое шоу
  • «Интер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 6.40
    •
  • Сколько «Барселона» забьет «Виктории»?
  • «Барселона» — «Виктория Пльзень». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Наполи — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.40
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Барселона — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Омония — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Фейеноорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры