«Аякс» — «Рейнджерс»: счет 4:0, обзор голов

в Амстердаме принималв матче 1 тура групповой стадии Лиги чемпионов. Поединок завершился с разгромным счетом 4:0 в пользу хозяев.

Уже в первом тайме «аяксиды» вели 3:0, благодаря голам Эдсона Альвареса, Стивена Бергейса и Мохаммеда Кудуса.

Во втором тайме голом отметился Стивен Бергвейн. Перед этим гости забили один мяч, но VAR отменил взятие ворот.

ЛЧ. 1 тур Аякс — Рейнджерс 4:0 (3:0, 1:0) Голы: 1:0 — 17 Альварес, 2:0 — 32 Бергейс, 3:0 — 33 Кудус, 4:0 — 80 БергвейнАякс: Пасвеер, Ренсх, Басси, Тимбер, Блинд (Бас, 82), Альварес (Санчес, 88), Тайлор, Кудус (Бробби, 89), Тадич, Бергейс (Классен, 82), Бергвейн (Окампос, 82)Рейнджерс: Маклафлин, Тавернье (Кинг, 46), Голдсон, Сэндс, Баришич, Ландстрем, Камара (Дэвис, 78), Райт (Матондо, 46), Чолак, Кент, Тилльман (Джек, 46)Предупреждение: Джек (62)

В следующем туре «Аякс» сыграет на выезде с «Ливерпулем», а «Рейнджерс» примет «Наполи».