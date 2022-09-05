Кержаков: На данный момент «Спартак» не конкурент «Зениту»

Экс-наставниквысказался о победенад(2:1) в матче 8-го тура РПЛ.

«Не сказал бы, что "Зенит" доминировал всю игру, первые минут 12-15 "Спартак" неплохо выглядел. Пока "Зенит" приспосабливался, "Спартак" успел забить гол.

Но потом все встало на свои места. Просто на данный момент "Спартак" не конкурент "Зениту", команда неконкурентоспособная относительно петербургской команды», — цитирует Кержакова ТАСС.

«Спартак» не выигрывает у «Зенита» 11 матчей кряду. Последняя победа в официальном матче (3:1) была добыта в 2017 году.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав 20 очков в восьми матчах. «Спартак» с 16 очками располагается на пятой позиции.