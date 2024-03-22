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    Синнер обыграет Вавассори с разгромным счетом?

    Вавассори — Синнер. Ставка (к. 2.10) и прогноз на «Мастерс» в Майами 22 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Вавассори — Синнер
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    Янник Синнер
    Итальянцы Янник Синнер и Андреа Вавассори встретятся во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 22 марта, начало — в 19:00 мск. Вавассори — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Вавассори

    Андреа с трудом пробился в основную сетку через квалификацию.

    В отборе итальянец выиграл у Дуе Айдуковича и Валентена Вашеро, и в обоих случаях он вырвал победу на решающем тай-брейке.

    После этого Вавассори действительно повезло — его соперником по первому кругу стал Педро Качин, не самый большой любитель играть на харде.

    28-летний Вавассори спокойно разобрался с аргентинским теннисистом — 6:2, 6:2.

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    Пока что лучшим результатом Андрея в этом году остается выход в четвертьфинал грунтового турнира в Буэнос-Айресе. Дальше его не пустил Карлос Алькарас (6:7, 1:6).

    Синнер

    Янник на прошлой неделе потерпел первое поражение в сезоне. После 19 побед подряд он проиграл Алькарасу (6:1, 3:6, 2:6) в полуфинале «тысячника» в Индиан-Уэллс.

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    • Несмотря на результат, итальянец не выглядел чересчур разочарованным после встречи с испанцем. По всей видимости, он в каком-то смысле даже доволен, что ему перестанут задавать вопросы о победной серии.

    Перед этим Синнер провел четыре классных матча, выиграв у Танаси Коккинакиса, Яна-Леннарда Штруффа, Бена Шелтона и Иржи Легечки. Во всех случаях ему хватило двух сетов.

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    Синнер дважды доходил в Майами до финала — в 2021-м и в 2023-м. В прошлом году он уступил в решающем матче Даниилу Медведеву (5:7, 3:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае ни у кого нет сомнений в исходе. На победу Вавассори букмекеры предлагают поставить за 15.75.

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    Прогноз: эта встреча станет для Янника всего лишь хорошей разминкой перед следующим матчем, в котором его соперником, скорее всего, будет упертый нидерландец Таллон Грикспор. Вряд ли Вавассори удастся избежать разгромного поражения.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-6,5) за 2.13.

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    Ставка и прогноз на матч Вавассори — Синнер с коэффициентом 2.13. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на теннис. Синнер обыграет Вавассори с разгромным счетом?
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