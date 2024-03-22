Итальянцы Янник Синнер и Андреа Вавассори встретятся во втором круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 22 марта, начало — в 19:00 мск. Вавассори — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Вавассори

Андреа с трудом пробился в основную сетку через квалификацию.

В отборе итальянец выиграл у Дуе Айдуковича и Валентена Вашеро, и в обоих случаях он вырвал победу на решающем тай-брейке.

После этого Вавассори действительно повезло — его соперником по первому кругу стал Педро Качин, не самый большой любитель играть на харде.

28-летний Вавассори спокойно разобрался с аргентинским теннисистом — 6:2, 6:2.

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Пока что лучшим результатом Андрея в этом году остается выход в четвертьфинал грунтового турнира в Буэнос-Айресе. Дальше его не пустил Карлос Алькарас (6:7, 1:6).

Синнер

Янник на прошлой неделе потерпел первое поражение в сезоне. После 19 побед подряд он проиграл Алькарасу (6:1, 3:6, 2:6) в полуфинале «тысячника» в Индиан-Уэллс.

Несмотря на результат, итальянец не выглядел чересчур разочарованным после встречи с испанцем. По всей видимости, он в каком-то смысле даже доволен, что ему перестанут задавать вопросы о победной серии.

Перед этим Синнер провел четыре классных матча, выиграв у Танаси Коккинакиса, Яна-Леннарда Штруффа, Бена Шелтона и Иржи Легечки. Во всех случаях ему хватило двух сетов.

Синнер дважды доходил в Майами до финала — в 2021-м и в 2023-м. В прошлом году он уступил в решающем матче Даниилу Медведеву (5:7, 3:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае ни у кого нет сомнений в исходе. На победу Вавассори букмекеры предлагают поставить за 15.75.

Прогноз: эта встреча станет для Янника всего лишь хорошей разминкой перед следующим матчем, в котором его соперником, скорее всего, будет упертый нидерландец Таллон Грикспор. Вряд ли Вавассори удастся избежать разгромного поражения.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-6,5) за 2.13.