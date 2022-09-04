Левандовский повторил достижение Роналду в Ла Лиге

Роберт Левандовский Фото: globallookpress.com
Один из мячей в матче забил Роберт Левандовский. Для польского форварда этот мяч стал пятым в его четырех стартовых играх за каталонцев.
Как отмечает Opta, Левандовский стал лишь третьим с начала века игроком, которому удалось забить пять или более голов в дебютных четырех играх в Ла Лиге — ранее это делали только Криштиану Роналду (в 2009 году) и Радамель Фалькао (в 2011).
На данный момент Роберт возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата вместе с Яго Аспасом из «Сельты».