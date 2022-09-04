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    Левандовский повторил достижение Роналду в Ла Лиге

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    «Барселона» в гостях обыграла «Севилью» в матче четвертого тура чемпионата Испании со счетом 3:0.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    Один из мячей в матче забил Роберт Левандовский. Для польского форварда этот мяч стал пятым в его четырех стартовых играх за каталонцев.

    Как отмечает Opta, Левандовский стал лишь третьим с начала века игроком, которому удалось забить пять или более голов в дебютных четырех играх в Ла Лиге — ранее это делали только Криштиану Роналду (в 2009 году) и Радамель Фалькао (в 2011).

    На данный момент Роберт возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата вместе с Яго Аспасом из «Сельты».

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