Левандовский повторил достижение Роналду в Ла Лиге

«Барселона» в гостях обыграла «Севилью» в матче четвертого тура чемпионата Испании со счетом 3:0.

Один из мячей в матче забил Роберт Левандовский. Для польского форварда этот мяч стал пятым в его четырех стартовых играх за каталонцев.

Как отмечает Opta, Левандовский стал лишь третьим с начала века игроком, которому удалось забить пять или более голов в дебютных четырех играх в Ла Лиге — ранее это делали только Криштиану Роналду (в 2009 году) и Радамель Фалькао (в 2011).

На данный момент Роберт возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата вместе с Яго Аспасом из «Сельты».