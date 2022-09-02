ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» — «МЮ»Возрождение продолжается. «МЮ» выиграл третий матч подряд, но к атаке остаются вопросы
  • 11:09
    • «Царь в Арисе». Кипрский клуб своеобразно объявил о переходе Кокорина
  • 10:16
    • Аршавин: Если «Челси» прям так сильно хочет подписать Захаряна, то найдет возможность, как перевести деньги
  • 08:01
    • Надаль уверенно вышел в третий круг Открытого чемпионата США
  • 06:35
    • Обамеянг сменил «Барселону» на «Челси»
    Все новости спорта

    Кержаков: Не помню, чтобы в этом сезоне «Спартак» забивал конкурентоспособным командам

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Спартак РПЛ Футбол России
    Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Зенита» и «Спартака» в РПЛ.

    Александр Кержаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кержаков

    «Параллель с матчем за Суперкубок здесь нельзя привести как минимум потому, что теперь игра будет в Москве. Это самое главное отличие.

    Но для меня фаворит остается прежним, это "Зенит". Не хочу никого обижать, но не помню, чтобы в этом сезоне "Спартак" забивал конкурентоспособным командам.

    Сколько он забил "Зениту" и "Динамо"? Ну да, забил "Краснодару". Ну и что? Да, "красно‑белые" неплохо играют с командами, которые перед матчами не считаются фаворитами. В других же случаях команде Абаскаля не так везет, и мы не видим такой силы. Так что сейчас для москвичей будет хорошая проверка. Но опять же, не вижу никаких весомых доводов в пользу "Спартака".

  • Чернов о матче с «Зенитом»: Ребята, которые говорили, что закроют Клаудиньо, пятерку получили
  • Читайте по теме

    • Нравится ли мне игра "Зенита" в этом сезоне? Мне нравится, какое место он занимает в турнирной таблице. Думаю, всем болельщикам "сине‑бело‑голубых" это нравится. Это самое главное сейчас, как и все предыдущие четыре сезона. Сейчас в "Зените" много латиноамериканских футболистов, которые солируют в команде.

    Даже неважно, кто будет играть в линии нападения петербуржцев, главной силой сейчас является полузащита, где, на мой взгляд выходят ведущие игроки клуба — Малком, Вендел и Клаудиньо. От их присутствия и зависит, как будет играть Зенит», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

    Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 мск.

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. «Спартак» находится на втором месте, отставая от питерского клуба на одно очко.

    Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 0:4.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссия» и «Хоффенхайм» покажут результативный футбол
  • «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Арена «Уралец» откроет сезон «низовой» встречей «Автомобилиста»
  • «Автомобилист» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • Очередная уверенная победа «Бенфики»?
  • «Бенфика» — «Визела». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Автомобилист — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Бенфика — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.56
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Лацио — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры