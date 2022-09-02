Кержаков: Не помню, чтобы в этом сезоне «Спартак» забивал конкурентоспособным командам

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода»поделился ожиданиями от предстоящей встречив РПЛ.

«Параллель с матчем за Суперкубок здесь нельзя привести как минимум потому, что теперь игра будет в Москве. Это самое главное отличие.

Но для меня фаворит остается прежним, это "Зенит". Не хочу никого обижать, но не помню, чтобы в этом сезоне "Спартак" забивал конкурентоспособным командам.

Сколько он забил "Зениту" и "Динамо"? Ну да, забил "Краснодару". Ну и что? Да, "красно‑белые" неплохо играют с командами, которые перед матчами не считаются фаворитами. В других же случаях команде Абаскаля не так везет, и мы не видим такой силы. Так что сейчас для москвичей будет хорошая проверка. Но опять же, не вижу никаких весомых доводов в пользу "Спартака".

Нравится ли мне игра "Зенита" в этом сезоне? Мне нравится, какое место он занимает в турнирной таблице. Думаю, всем болельщикам "сине‑бело‑голубых" это нравится. Это самое главное сейчас, как и все предыдущие четыре сезона. Сейчас в "Зените" много латиноамериканских футболистов, которые солируют в команде.

Даже неважно, кто будет играть в линии нападения петербуржцев, главной силой сейчас является полузащита, где, на мой взгляд выходят ведущие игроки клуба — Малком, Вендел и Клаудиньо. От их присутствия и зависит, как будет играть Зенит», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 4 сентября в Москве, начало — в 20:00 мск.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после семи туров. «Спартак» находится на втором месте, отставая от питерского клуба на одно очко.

Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 0:4.