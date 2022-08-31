СМИ: Неймара предложили «Челси», но Тухель нацелен на Обамеянга

Нападающийможет продолжить карьеру в, сообщает Daily Mail

По данным издания, лондонский клуб получил предложение подписать бразильца.

Парижане готовы отпустить 30-летнего форварда, но сам Неймар предпочел бы остаться в команде с Лионелем Месси.

Отмечается, что сделку трудно будет осуществить этим летом из-за высокой цены на футболиста и намерения «Челси» приобрести других игроков.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель нацелен на подписание Пьер-Эмерика Обамеянга из «Барселоны», чтобы укрепить атаку. Кроме того, «синие» приобрели Уэсли Фофана у «Лестера» за 70 млн фунтов.

У Неймара 6 голов и 6 ассистов в 4 матчах Лиги 1 в этом сезоне.