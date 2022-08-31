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    СМИ: Неймара предложили «Челси», но Тухель нацелен на Обамеянга

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Daily Mail.

    Неймар
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    Неймар

    По данным издания, лондонский клуб получил предложение подписать бразильца.

    Парижане готовы отпустить 30-летнего форварда, но сам Неймар предпочел бы остаться в команде с Лионелем Месси.

    Отмечается, что сделку трудно будет осуществить этим летом из-за высокой цены на футболиста и намерения «Челси» приобрести других игроков.

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель нацелен на подписание Пьер-Эмерика Обамеянга из «Барселоны», чтобы укрепить атаку. Кроме того, «синие» приобрели Уэсли Фофана у «Лестера» за 70 млн фунтов.

    У Неймара 6 голов и 6 ассистов в 4 матчах Лиги 1 в этом сезоне.

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