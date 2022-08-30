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    Осинькин — о Захаряне: С ходу очень трудно пройти в основу «Челси»

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказал мнение о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Для оценки ситуации с Захаряном надо понимать — насколько футболист сам хочет туда поехать. Я слышал, что Арсен хочет уехать за границу. Если хочет, то уезжать в такой клуб, как "Челси", всегда очень престижно.

    Сначала "Челси" может отправить его в аренду. Многие английские клубы покупают лучших футболистов и дают пройти им определённую подготовку перед тем, как оставить в клубе.

    Захарян — молодой и перспективный, но с ходу очень трудно пройти в основу "Челси". У него действительно есть всё, чтобы заиграть.

    Если этот трансфер произойдёт, то руководители "Челси" должны решать: остаться ли ему в клубе и быть игроком ротации или через какие-то другие клубы пройти адаптацию, чтобы быть готовым к "Челси". Это очень серьёзный вопрос.

    Я буду рад за любых футболистов, которые будут переходить в такие большие клубы. В таком случае у нас будет возможность поболеть за наших игроков в больших чемпионатах», — сказал Осинькин «Чемпионату».

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