Осинькин — о Захаряне: С ходу очень трудно пройти в основу «Челси»

Главный тренервысказал мнение о возможном переходе полузащитника

«Для оценки ситуации с Захаряном надо понимать — насколько футболист сам хочет туда поехать. Я слышал, что Арсен хочет уехать за границу. Если хочет, то уезжать в такой клуб, как "Челси", всегда очень престижно.

Сначала "Челси" может отправить его в аренду. Многие английские клубы покупают лучших футболистов и дают пройти им определённую подготовку перед тем, как оставить в клубе.

Захарян — молодой и перспективный, но с ходу очень трудно пройти в основу "Челси". У него действительно есть всё, чтобы заиграть.

Если этот трансфер произойдёт, то руководители "Челси" должны решать: остаться ли ему в клубе и быть игроком ротации или через какие-то другие клубы пройти адаптацию, чтобы быть готовым к "Челси". Это очень серьёзный вопрос.

Я буду рад за любых футболистов, которые будут переходить в такие большие клубы. В таком случае у нас будет возможность поболеть за наших игроков в больших чемпионатах», — сказал Осинькин «Чемпионату».