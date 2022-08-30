Источник: Чемпион Кипра «Аполлон» заинтересован в Кокорине

Нападающийсохраняет шансы перебраться в чемпионат Кипра по футболу.

Ранее появилась информация, что трансфер нападающего в «Арис» из Лимасола сорвался, так как он не прилетел на Кипр, хотя представители клуба его ждали для обсуждения деталей.

Тем не менее, по данным Viola News, интерес к 31-летнему нападающему проявляет чемпион Кипра «Аполлон». Клуб сделал Кокорину предложение и ждет его решение.

«Аполлон» в этом сезоне сыграет в Лиге конференций. Соперниками команды в группе будут АЗ, «Вадуц» и «Днепр-1».

С января 2021 года Кокорина принял участие в 11 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. В последний раз россиянин играл в Серии А 10 апреля.