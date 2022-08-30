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    Источник: Чемпион Кипра «Аполлон» заинтересован в Кокорине

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    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сохраняет шансы перебраться в чемпионат Кипра по футболу.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    Ранее появилась информация, что трансфер нападающего в «Арис» из Лимасола сорвался, так как он не прилетел на Кипр, хотя представители клуба его ждали для обсуждения деталей.

    Тем не менее, по данным Viola News, интерес к 31-летнему нападающему проявляет чемпион Кипра «Аполлон». Клуб сделал Кокорину предложение и ждет его решение.

    «Аполлон» в этом сезоне сыграет в Лиге конференций. Соперниками команды в группе будут АЗ, «Вадуц» и «Днепр-1».

    С января 2021 года Кокорина принял участие в 11 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. В последний раз россиянин играл в Серии А 10 апреля.

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