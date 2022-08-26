Александар Чиркович стал игроком «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» на своем официальном сайте объявили о подписании контракта с 20-летним сербским полузащитником, ранее выступавшего за клуб «Вождовац».

Соглашение с футболистом подписано на четыре года.

«Мы продолжаем искать талантливых молодых футболистов, способных раскрыться в нашей команде. Александр Чиркович — именно такой игрок. Он крепкий, быстрый и техничный, обладает хорошим ударом с двух ног, способен сыграть на нескольких позициях в атаке. Мы рассчитываем на него. Желаем Александру успехов в нашей команде.» — отметил спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

«Чиркович — воспитанник австрийского клуба "Адмира". Также он выступал за сербскую команду "Мачва" и испанский "Химнастик". Последним клубом Александра был "Воджовац" из Сербии. В составе этого клуба из Высшего дивизиона он провел 21 матч, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Всего за свою карьеру Чиркович сыграл 79 матчей, забил 19 голов и отдал 4 голевые передачи за все команды.

Александр Чиркович играет на позиции левого атакующего полузащитника, но может сыграть на любой позиции в атаке. Рост Чирковича 180 сантиметров, вес — 74 килограмма. За "Крылья Советов" Александар будет выступать под 30 номером», — сказано в заявлении команды.

В минувшем сезоне полузащитник провёл за «Вождовац» 16 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Свой следующий матч «Крылья Советов» проведут 27 августа против «Ахмата». Начало — в 20:00 по московскому времени.