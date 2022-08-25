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    • Защитник «Фенербахче» Салаи может перейти в «Зенит»
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    Защитник «Фенербахче» Салаи может перейти в «Зенит»

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    Защитник турецкого «Фенербахче» Аттила Салаи попал в сферу интересов питерского «Зенита», сообщает Fenerbahce Republic в «Твиттере», ссылаясь на слова инсайдера Ягиза Сабункоглу.

    Аттила Салаи
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    Аттила Салаи

    По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга сделал по Салаи предложение в размере € 20 млн. До этого в прессе были слухи о том, что боссы турецкого клуба отказались отпускать Салаи за десять миллионов, но от такого щедрого предложения руководители «Фенербахче» вряд ли откажутся.

    Отмечается, что сам футболист не видит препятствий для переезда в Россию. Ранее интерес к Салаи также проявляли «Аякс», «Порту», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Торино».

    Салаи выступает за «Фенербахче» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.

    В прошлом сезоне Салаи принял участие в 42 матчах во всех турнирах, записал в свой актив один гол и две результативные передачи. С 2019 года футболист вызывается в национальную команду Венгрии. За это время он принял участие в 27 матчах и не отметился результативными действиями.

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