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    Умтити перешел в «Лечче» на правах аренды

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    «Лечче» на своем официальном сайте объявил об аренде французского защитника «Барселоны» Самюэля Умтити.

    Самюэль Умтити
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    Самюэль Умтити

    Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, 28-летний француз в четверг, 25 августа, прибудет в Италии для прохождения медицинского осмотра.

    Ранее каталонский клуб продлил контракт с Умтити до 30 июня 2026 года и урезал ему зарплату. Так же сообщалось, что что права выкупа у «Лечче» не будет, а зарплату в полной мере будет платить «Барселона».

    Напомним, что центрбек выступает за «Барселону» с лета 2016 года. Однако за шесть лет в Испании Умтити сыграл лишь в 133 матчах за каталонцев (два гола), проведя большое количество времени в лазарете.

    «Барселона» стартовала в Ла Лиге с четырех очков в двух турах. «Лечче» начал чемпионат Италии 2022/23 с двух поражений — вице-чемпиону страны «Интеру» и «Сассуоло».

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