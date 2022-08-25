Умтити перешел в «Лечче» на правах аренды

«Лечче» на своем официальном сайте объявил об аренде французского защитника «Барселоны»

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, 28-летний француз в четверг, 25 августа, прибудет в Италии для прохождения медицинского осмотра.

Ранее каталонский клуб продлил контракт с Умтити до 30 июня 2026 года и урезал ему зарплату. Так же сообщалось, что что права выкупа у «Лечче» не будет, а зарплату в полной мере будет платить «Барселона».

Напомним, что центрбек выступает за «Барселону» с лета 2016 года. Однако за шесть лет в Испании Умтити сыграл лишь в 133 матчах за каталонцев (два гола), проведя большое количество времени в лазарете.

«Барселона» стартовала в Ла Лиге с четырех очков в двух турах. «Лечче» начал чемпионат Италии 2022/23 с двух поражений — вице-чемпиону страны «Интеру» и «Сассуоло».