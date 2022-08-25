В 21:30 25.08.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

Последний матч между собой: «Лех П» — «Дюделанж» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дюделанж» — «Лех П» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.04 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Дюделанж»).

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