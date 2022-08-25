«Дюделанж» сыграет на своем поле с «Лехом» в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 25 августа, начало — в 21:30 мск. «Дюделанж» — «Лех»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дюделанж»

Поражение в первой встрече (2:0) вышло слишком справедливым. Люксембуржцам теперь нужно атаковать, и делать это активно.

В своем чемпионате команда выступает уверенно. В трех турах добыто три виктории.

Коэффициенты матча Дюделанж — Лех П 1 5.20 X 3.80 2 1.68 Ставка

При этом «Дюделанж» сейчас выглядит очень выгодно. Команда мощно атакует, и, при этом, надежна в обороне.

Все прогнозы на Лигу конференций

«Дюделанж» наверняка постарается отыграть гандикап в два гола. Для этого придется вскрывать оборону поляков с первых минут.

«Лех»

В чемпионате Польши эта команда выступает явно ниже своих возможностей. Нынешнее 17 место об этом красноречиво свидетельствует.

«Лех» многовато пропускает в свои ворота. В 4 матчах оборона команды дала результативный сбой уже 7 раз.

В минувшем туре чемпионата «Лех» вновь разочаровал. Дома команда минимально уступила «Шленску».

В этом поединке «Лех» будет действовать с оглядкой на результат первого матча. Впрочем, поляки сильнее, и свои шансы найти должны.

Прогноз и ставка

На победу «Леха» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают взять за 3.84, а победу «Дюделанжа» — за 4.96.

«Дюделанж» будет стремиться забить быстрый мяч.

«Лех» выглядит сильнее соперника .

Обе команды обороняются не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.04.