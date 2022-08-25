«Дюделанж»
Поражение в первой встрече (2:0) вышло слишком справедливым. Люксембуржцам теперь нужно атаковать, и делать это активно.
В своем чемпионате команда выступает уверенно. В трех турах добыто три виктории.
Коэффициенты матча Дюделанж — Лех П
При этом «Дюделанж» сейчас выглядит очень выгодно. Команда мощно атакует, и, при этом, надежна в обороне.
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«Дюделанж» наверняка постарается отыграть гандикап в два гола. Для этого придется вскрывать оборону поляков с первых минут.
«Лех»
В чемпионате Польши эта команда выступает явно ниже своих возможностей. Нынешнее 17 место об этом красноречиво свидетельствует.
«Лех» многовато пропускает в свои ворота. В 4 матчах оборона команды дала результативный сбой уже 7 раз.
В минувшем туре чемпионата «Лех» вновь разочаровал. Дома команда минимально уступила «Шленску».
В этом поединке «Лех» будет действовать с оглядкой на результат первого матча. Впрочем, поляки сильнее, и свои шансы найти должны.
Прогноз и ставка
На победу «Леха» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают взять за 3.84, а победу «Дюделанжа» — за 4.96.
«Дюделанж» будет стремиться забить быстрый мяч.
«Лех»
Обе команды обороняются не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.04.