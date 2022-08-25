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    «Лех» обеспечит общую результативность

    «Дюделанж» — «Лех». Прогноз, ставка (к. 3.04) на футбол, квалификация Лиги конференций, 25 августа 2022 года

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    Микаэль Исхак
    «Дюделанж» сыграет на своем поле с «Лехом» в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 25 августа, начало — в 21:30 мск. «Дюделанж» — «Лех»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Дюделанж
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Дюделанж 21:30 Лех П Лех П
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    «Дюделанж»

    Поражение в первой встрече (2:0) вышло слишком справедливым. Люксембуржцам теперь нужно атаковать, и делать это активно.

    В своем чемпионате команда выступает уверенно. В трех турах добыто три виктории.

    Коэффициенты матча Дюделанж — Лех П

  • 1
  • 5.20
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.68
  • Ставка
    •

    При этом «Дюделанж» сейчас выглядит очень выгодно. Команда мощно атакует, и, при этом, надежна в обороне.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Дюделанж» наверняка постарается отыграть гандикап в два гола. Для этого придется вскрывать оборону поляков с первых минут.

    «Лех»

    В чемпионате Польши эта команда выступает явно ниже своих возможностей. Нынешнее 17 место об этом красноречиво свидетельствует.

    «Лех» многовато пропускает в свои ворота. В 4 матчах оборона команды дала результативный сбой уже 7 раз.

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  • 22/08/2022

    • В минувшем туре чемпионата «Лех» вновь разочаровал. Дома команда минимально уступила «Шленску».

    В этом поединке «Лех» будет действовать с оглядкой на результат первого матча. Впрочем, поляки сильнее, и свои шансы найти должны.

    Прогноз и ставка

    На победу «Леха» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают взять за 3.84, а победу «Дюделанжа» — за 4.96.

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    «Дюделанж» будет стремиться забить быстрый мяч.

    «Лех» выглядит сильнее соперника.

    Обе команды обороняются не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.04.

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    «Дюделанж» — «Лех»: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. «Лех» обеспечит общую результативность
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