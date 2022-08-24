Источник: Чиркович близок к переходу в «Крылья Советов»

В агентстве представляющем интересы сербского полузащитника клуба «Вождовац», подтвердили информацию о том, что игрок близок к заключению контракта с самарскими «Крыльями Советов».

«Это правда. Чиркович близок к переходу в "Крылья Советов", — заявили в агентстве корреспонденту "Чемпионата".

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Чиркович может продолжить карьеру в российском клубе.

В прошлом сезоне футболист принял участие в 16 матчах за "Вождовац" во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Самарские "Крылья Советов" в шести матчах набрали шесть очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023