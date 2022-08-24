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    Источник: Чиркович близок к переходу в «Крылья Советов»

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    В агентстве представляющем интересы сербского полузащитника клуба «Вождовац» Александара Чирковича, подтвердили информацию о том, что игрок близок к заключению контракта с самарскими «Крыльями Советов».

    Александар Чиркович
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    Александар Чиркович

    «Это правда. Чиркович близок к переходу в "Крылья Советов", — заявили в агентстве корреспонденту "Чемпионата".

    Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Чиркович может продолжить карьеру в российском клубе.

    В прошлом сезоне футболист принял участие в 16 матчах за "Вождовац" во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

    Самарские "Крылья Советов" в шести матчах набрали шесть очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023

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