Источник: Чиркович близок к переходу в «Крылья Советов»

Александар Чиркович Фото: globallookpress.com
«Это правда. Чиркович близок к переходу в "Крылья Советов", — заявили в агентстве корреспонденту "Чемпионата".
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Чиркович может продолжить карьеру в российском клубе.
В прошлом сезоне футболист принял участие в 16 матчах за "Вождовац" во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Самарские "Крылья Советов" в шести матчах набрали шесть очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023