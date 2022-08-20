ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаТурецкий «Локомотив» и конкуренция с Балотелли. Куда уехал Дзюба перезапускать карьеру?
  • 08:16
    • Магуайр может стать частью сделки по переходу Пулишича из «Челси» в «МЮ»
  • 08:04
    • Циципас обыграл Изнера и встретится с Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати
  • 01:12
    • «Фонбет»: фрибет 3000 рублей по промокоду TOP
  • 22:33
    • «Реал» объявил о переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед»
  • 02:15
    • Канада обыграла Чехию и вышла в финал МЧМ-2022
    Все новости спорта

    Пиняев о травме: Всем отвечаю: никакой травинки, рука не отнималась

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Крылья Советов РПЛ Футбол России
    Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, когда сможет возобновить тренировки с командой.

    Сергей Пиняев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Пиняев

    17-летний Пиняев продолжает восстанавливаться после легочного заболевания — спонтанного пневмоторакса.

    «Реабилитация идет в штатном режиме. Бегаю, работаю с мячом. Все в порядке, скоро буду тренироваться с командой и радовать болельщиков уже не на фотосессии, а на поле.

    Всем отвечаю: никакой травинки, рука не отнималась. Вы видите, что я перед вами стою, все хорошо. Было очень много поддержки. Мне очень приятно, я всем благодарен за это.

    Эта травма такая же, как все, спокойно к ней отношусь. Все мы понимаем, что когда идешь в спорт, будут травмы. Мы все у себя в голове к этому готовы. Знаем, что будут такие периоды, когда будем тренироваться не только с командой, но и отдельно на каких‑то специализированных тренировках», — приводит слова Пиняева «Матч ТВ».

    20 июля во время тренировки Пиняеву стало плохо, его отправили в больницу. На следующий день футболисту диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поквитается ли «Динамо» с красно-белыми за финал Кубка?
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Чем закончится матч-реванш между Усиком и Джошуа?
  • Усик — Джошуа. Прогноз и ставки
  • 1.47
    •
  • Южное дерби снова останется за «Сочи»?
  • «Ростов» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.24
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Усик — Джошуа
  • Бокс
  • Сегодня в 23:59
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сельта — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Интер — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Зенит — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры