Стало известно, когда Пиняев сможет возобновить тренировки

Полузащитник «Крыльев Советов»в сентябре сможет вернуться на футбольное поле.

17-летний Пиняев продолжает восстанавливаться после легочного заболевания — спонтанного пневмоторакса.

«Восстановление Сергея Пиняева идет по плану, утвержденному врачами, сейчас Сергей проходит восстановительные мероприятия и тренировочные занятия в Москве. Клубные врачи постоянно на связи.

Рассчитываем, что он сможет вернуться на поле в сентябре. Окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от мнения врачей», — сказали ТАСС в пресс-службе самарского клуба.

20 июля во время тренировки Пиняеву стало плохо, его отправили в больницу. На следующий день футболисту диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс.