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    Стало известно, когда Пиняев сможет возобновить тренировки

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    Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в сентябре сможет вернуться на футбольное поле.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    17-летний Пиняев продолжает восстанавливаться после легочного заболевания — спонтанного пневмоторакса.

    «Восстановление Сергея Пиняева идет по плану, утвержденному врачами, сейчас Сергей проходит восстановительные мероприятия и тренировочные занятия в Москве. Клубные врачи постоянно на связи.

    Рассчитываем, что он сможет вернуться на поле в сентябре. Окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от мнения врачей», — сказали ТАСС в пресс-службе самарского клуба.

    20 июля во время тренировки Пиняеву стало плохо, его отправили в больницу. На следующий день футболисту диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс.

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