«Вест Хэм» и «Ньюкасл» интересуются хавбеком «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»попал в сферу интересов лондонского «Вест Хэма» и «Ньюкасла», сообщает 90min

Обе команды заметно усилили интерес к 25-летнему футболисту после того, как манкунианцы осуществили трансфер Каземиро из мадридского «Реала». Теперь, как считают «молотобойцы» и «сороки», Мактоминей нечасто будет появляться в стартовом составе «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2021/2022 хавбек принял участие в 37 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, забил два гола и отдал один ассист. В нынешнем сезоне Скотт сыграл за «Манчестер Юнайтед» два матча в АПЛ, однако не сумел отметиться какими-либо результативными действиями.