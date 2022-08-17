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    Умяров: У Абаскаля молодая горячая кровь. В «Спартаке» все с ним на одной волне

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    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о новом главном тренере команды Гильермо Абаскале.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Четыре победы подряд случились, ничего особенного. Мы всегда должны выигрывать и быть на первом месте. Главное, чтобы наше превосходство над соперниками продолжалось и дальше.

    Почувствовали уверенность? Наверное. Но окончательно это только на дистанции можно понять.

    В чем особенность Абаскаля? Молодая горячая кровь. Есть ощущение, что мы все с ним на одной волне. Проявляется абсолютно во всем: и в тренировках, и в эмоциях.

    Если что-то не получается, он не заставляет делать, пока не получится, — просто меняет упражнение. И так во всем, даже на теориях», — сказал Умяров «Спорт-Экспрессу».

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