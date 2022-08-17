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    «Лечче» отказался от аренды хавбека «Ростова»

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    «Лечче» на своем официальном сайте объявил об отказе арендовать у «Ростова» норвежского полузащитника Матиаса Норманна.

    Матиас Норманн
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    Матиас Норманн

    16 августа итальянский клуб сообщил, что достиг договоренности об аренде 26‑летнего игрока.

    «Сообщаем, что в связи с затянувшейся процедурой регистрации футболиста Матиаса Норманна было принято решение по взаимному согласию со спортсменом окончательно прервать процесс, направленный на приобретение спортивных прав», — говорится в заявлении итальянского клуба.

    Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года. Прошлый сезон хавбек провел в аренде в «Норвиче».

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