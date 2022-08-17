«Лечче» отказался от аренды хавбека «Ростова»

«Лечче» на своем официальном сайте объявил об отказе арендовать у «Ростова» норвежского полузащитника

16 августа итальянский клуб сообщил, что достиг договоренности об аренде 26‑летнего игрока.

«Сообщаем, что в связи с затянувшейся процедурой регистрации футболиста Матиаса Норманна было принято решение по взаимному согласию со спортсменом окончательно прервать процесс, направленный на приобретение спортивных прав», — говорится в заявлении итальянского клуба.

Контракт Норманна с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года. Прошлый сезон хавбек провел в аренде в «Норвиче».