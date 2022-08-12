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    • «Динамо» усилилось полузащитником сборной Израиля
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    Карцев может стать очень важным игроком для будущего «Динамо», считает Йоканович

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    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал переход в команду полузащитника сборной Израиля Эдена Карцева.

    Славиша Йоканович
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    Славиша Йоканович

    Московский клуб арендовал 22-летнего футболиста «Маккаби» (Нетанья) на сезон с возможностью выкупа.

    «Это молодой и сильный футболист, который упорно работал и теперь представляет сборную Израиля.

    Мы с клубом следили за ним и считаем, что он может стать очень важным игроком для будущего команды», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

    В минувшем сезоне Карцев в 24 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал результативную передачу.

    За сборную Израиля опорный полузащитник провёл три встречи.

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