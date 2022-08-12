Карцев может стать очень важным игроком для будущего «Динамо», считает Йоканович

Главный тренерпрокомментировал переход в команду полузащитника сборной Израиля

Московский клуб арендовал 22-летнего футболиста «Маккаби» (Нетанья) на сезон с возможностью выкупа.

«Это молодой и сильный футболист, который упорно работал и теперь представляет сборную Израиля.

Мы с клубом следили за ним и считаем, что он может стать очень важным игроком для будущего команды», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

В минувшем сезоне Карцев в 24 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал результативную передачу.

За сборную Израиля опорный полузащитник провёл три встречи.