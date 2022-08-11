Юран: Если бы мне предложили сдать матч, у человека могла бы и голова отлететь

Бывший главный тренер «Химок»прокомментировал информацию о том, что он предлагалпровести договорной матч.

Руководство «Химок» приняло решение расстаться с Юраном, несмотря на то, что команда под его руководством набрала семь очков в четырех первых турах РПЛ.

Ранее сообщалось, что Юран был уволен из-за того, что не поставил в состав нападающего Илью Садыгова, сына инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

«Во-первых, я хочу поблагодарить тех, кто меня поддержал. Многие люди писали добрые слова в социальных сетях. Болельщики, специалисты. Всем огромное спасибо! Трогательно… Значит, чего-то я добиваюсь в этой жизни.

Все, что написано, это полнейший бред, чушь! Многие знают меня в футбольном мире. И связывать меня с такой ситуацией… Если бы мне кто-то предложил сдать матч, у человека могла бы и голова отлететь. Все знают, что я в такие игры не играю. Это — во-первых.

Я бы хотел посоветовать этим журналистам, которые ловят хайп на таких вещах следующее: если хочется горяченького, окажись в "горячих" точках», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».