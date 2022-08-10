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    Источник: Юрана могли уволить из «Химок» за попытку провести договорной матч

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    Одной из причин увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок» могла стать попытка провести договорной матч, сообщает журналист Иван Карпов.

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    «Есть версия, которую подтверждают сразу несколько несвязанных друг с другом источников, что на одной из встреч вокруг матча 29-го тура "Ростов" — "Химки" Юран предложил южанам скатать на Дону договорняк взамен на 6 очков в следующем сезоне.

    Получил отказ, а хозяева уверенно выиграли 2:1. Хотя никакой турнирной мотивации у "Ростова" не было, кроме как помочь братскому "Рубину", боровшемуся с "Химками" за выживание», — написал Карпов в своем телеграм-канале.

    Ранее сообщалось, что Юран был уволен из-за того, что не поставил в состав нападающего Илью Садыгова, сына инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

    После четырех туров РПЛ «Химки», имея 7 очков, занимают 7-е место в таблице. В следующем туре команда сыграет с грозненским «Ахматом» 14 августа на «Арене Химки».

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