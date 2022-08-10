Источник: Юрана могли уволить из «Химок» за попытку провести договорной матч

Одной из причин увольненияс поста главного тренерамогла стать попытка провести договорной матч, сообщает журналист Иван Карпов.

«Есть версия, которую подтверждают сразу несколько несвязанных друг с другом источников, что на одной из встреч вокруг матча 29-го тура "Ростов" — "Химки" Юран предложил южанам скатать на Дону договорняк взамен на 6 очков в следующем сезоне.

Получил отказ, а хозяева уверенно выиграли 2:1. Хотя никакой турнирной мотивации у "Ростова" не было, кроме как помочь братскому "Рубину", боровшемуся с "Химками" за выживание», — написал Карпов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Юран был уволен из-за того, что не поставил в состав нападающего Илью Садыгова, сына инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

После четырех туров РПЛ «Химки», имея 7 очков, занимают 7-е место в таблице. В следующем туре команда сыграет с грозненским «Ахматом» 14 августа на «Арене Химки».